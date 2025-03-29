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İspanya’da Rahatsızlanan Astsubay Şehit Oldu

ŞEHİT ASTSUBAYIN HATIRASI

İspanya’da görev yaptığı gemide sağlık sorunları yaşayan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, şehit oldu. Şehidin Sivas’taki baba ocağında Türk bayrağı dalgalanıyor. Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı kapsamında TCG Kemal Reis Gemisinde görev yapan Sivaslı Elektrik Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat İrgi, İspanya açıklarında rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

AİLEYE ACILI HABERIN ULAŞMASI

Şehidin acı haberi, Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki ailesine bildirildi. Aile, bu zor günlerinde destek verenlere teşekkür etti. Şehidin evine Türk bayrakları asılarak, onurlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada şehit astsubay için bir paylaşımda bulunarak, anısını yaşatmayı hedefliyor.

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