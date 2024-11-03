“İspanya’da Sel Faciası: 2 Bin Kayıp”

SEL FELAKETİ SONRASI CAN KAYBILARI ARTIYOR

İspanya’nın doğu ve güney kesimlerinde 29 Ekim tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısı 214’e ulaşırken, 2 bin kişinin hâlâ kayıp olduğu bildiriliyor. “İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti” ve “yüzyılın felaketi” olarak adlandırılan bu durum, kaybolan kişiler için arama ve kurtarma çalışmalarının sürmesini sağlıyor. Yetkililer, kurtarılan 4 bin 800 kişinin bulunduğunu belirtirken, ölü sayısının artış göstermeye devam edebileceğini aktarıyor.

ULAŞIM ZORLAŞTI, GÖNÜLLÜLER VE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER OLDU

Sel felaketinin yarattığı yığılmış araçlar, moloz ve kalın çamur nedeni ile bazı kırsal alanlara ulaşımda güçlük yaşandığı kaydediliyor. Bu sebep ile bazı sakinlerin elektrik veya telefon bağlantısı olmadan mahsur kaldığı bildirilmekte. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, doğudaki Valensiya bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla gönderilen 5 bin kişilik ekibe ek olarak, 10 bin asker ve polis gücünün daha görevlendirileceğini açıkladı.