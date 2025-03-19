İspanya’da Şiddetli Yağışlar Felaket Getirdi

İSPANYA’DA SEL FELAKETİ

İspanya’nın güney bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketinde yaşamını yitiren iki kişi var ve yüzlerce kişi de tahliye edildi. Dün etkili olan Laurence fırtınası, İspanya’nın Endülüs bölgesinde yoğun yağışlara neden oldu. Sevilla kentinde sel sularına kapılan bir araçtaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildiriliyor.

KAYIP VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Cordoba kentinde ise pazartesi gününden beri kayıp olan bir kişi için arama faaliyetleri devam ediyor. Malaga’daki Guadalhorce ve Campanillas nehirleri, yoğun yağışlar sonrası taştı ve sokaklar sular altında kaldı. Okullar tatil edilirken, acil servisler, taşan nehirlerin çevresindeki bölgelerde yaklaşık 370 evi tahliye etti. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

ULAŞIMDAKİ OLUMSUZLUKLAR

Trafik Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 52 yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu. İspanya’da yarın Martinho fırtınasının etkili olacağı ve bu durumun şiddetli yağışlara yol açabileceği belirtiliyor.