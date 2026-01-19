İspanya’da Tren Kazası: 21 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İSPANYA’DA TREN FACİASI

İspanya, Endülüs bölgesindeki bir tren kazasıyla derinden sarsıldı. Olay, ülkenin güneyindeki Kurtuba kentinin Adamuz beldesinde yaşandı. Hızlı tren, Malaga’dan Madrid’e sefer yaparken, 317 yolcusu ile birlikte üç vagonunun raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Aynı zamanda, Huelva yönüne giden 100 yolcu kapasiteli bir tren de, raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı ve bazı vagonları devrildi.

YOLCULAR ACIL DURUMDA KURTULDU

Kazanın ardından yolcuların, acil durum çekiçlerini kullanarak vagon camlarını kırıp dışarı çıkmaya çalıştıkları bildirildi. Resmi bir kaynak, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 21 olduğunu ve çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İlgili merciler, Kurtuba’ya 5 mobil yoğun bakım ünitesi, 4 acil kritik bakım ünitesi ve bir lojistik destek aracı gönderdi.

ÜLKE GENELİNDE SEFERLER DURDU

Olayın ardından, İspanya’nın güneyindeki tüm tren seferleri durduruldu. Bunun yanı sıra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu üzücü olayın gelişmelerini yakından takip ettiklerini açıkladı. Hızlı trenin vagonlarının raydan çıkmasının nedenleri ise henüz aydınlatılamadı.