“İspanya’da Yangın: 10 Kişi Hayatını Kaybetti”

YANGININ ÇIKTIĞI YER

İspanya’nın Aragon Özerk Bölgesi’ne ait Villafranca de Ebro ilçesinde, “Jardines de Villafranca” adlı yaşlı bakım evinde yerel saatle 05.00’te bir yangın meydana geldi.

ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ve psikologlar gönderildi. Ayrıca, çevredeki hastaneler de alarma geçti.

YAŞLILARIN DURUMU

Yetkililerin açıklamalarına göre, yangın anında yaşlı bakım evinde toplam 82 kişi bulunuyordu. İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralı olduğu bildirildi.