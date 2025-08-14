Haberler

İspanya’da Yangınlar Üç Can Aldı

YANGINLARDA KAYIPLAR ARTIYOR

İspanya’daki orman yangınlarının sebep olduğu can kaybı üçe yükseldi. Ülkenin Molezuelas de la Carballeda bölgesinde, yangınlarla mücadele eden 37 yaşındaki birinin yaşamını yitirmesiyle birlikte, son üç gün içinde toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı üç oldu.

AĞIR YARALILAR VAR

Yetkililer, Kastilya ve Leon bölgesinde 11, Galiçya’da ise 4’ü itfaiyeci olmak üzere toplam 16 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralılardan 5’inin sağlık durumunun ciddi olduğu bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
Haberler

İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.