İspanya’da Yangınlar Üç Can Aldı

YANGINLARDA KAYIPLAR ARTIYOR

İspanya’daki orman yangınlarının sebep olduğu can kaybı üçe yükseldi. Ülkenin Molezuelas de la Carballeda bölgesinde, yangınlarla mücadele eden 37 yaşındaki birinin yaşamını yitirmesiyle birlikte, son üç gün içinde toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı üç oldu.

AĞIR YARALILAR VAR

Yetkililer, Kastilya ve Leon bölgesinde 11, Galiçya’da ise 4’ü itfaiyeci olmak üzere toplam 16 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralılardan 5’inin sağlık durumunun ciddi olduğu bilgisi verildi.