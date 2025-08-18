İspanya’daki Orman Yangınları Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

İspanya’nın kuzey kesimlerinde, özellikle Kastilya ve Leon bölgesinde 19, Asturias’ta 12, Galiçya’da ise 9 noktada orman yangınları devam ediyor. Bu durum, güneyde yer alan Extremadura bölgesi ile birlikte toplam 40’dan fazla noktada yangınların sürmesiyle daha da ciddi bir hâl alıyor. Yangınların etkisiyle 115 bin hektarlık bir alanın yandığı, ayrıca binlerce kişinin tahliye edildiği bildiriliyor. Ne yazık ki bu olaylarda 4 birey yaşamını yitirmiş durumda.

ÇEVRESEL TEHDİTLER ARTIKCAYDI

İspanya Meteoroloji Kurumu, bazı bölgelerin kırmızı alarm durumuna geçtiğini ve sıcaklıkların 44 dereceye ulaşmasının beklendiğini aktarıyor. Bu durum, yangınların kontrol altına alınmasını daha da güçleştiriyor. Yangınlar, hem çevresel tehditler oluşturuyor hem de yerel halkın güvenliğini riske atıyor. Tüm bu gelişmeler, acil müdahale ihtiyacını daha da ön plana çıkarıyor.