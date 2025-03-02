İspanya’dan AB Ortak Savunma Çağrısı

AVRUPA’YA YÖNELİK TEHDİTLER

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, El Pais gazetesine verdiği röportajda Avrupa’nın tamamının tehdit altında olduğunu belirtti. Albares, “Tehdit Avrupa’ya yöneliktir, belirli bir ülkeye yönelik değildir. Bu nedenle tepkinin de Avrupa’ya özgü olması gerekir” dedi. Bakan, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak savunma projesini hayata geçirmenin zamanının geldiğine vurgu yaptı.

ORTAK SAVUNMA PROJESİ İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Albares, “Sonsuza kadar teori üretemeyiz, harekete geçmeliyiz” ifadelerine yer vererek, AB’nin ortak savunma projesinin finansman konusunun da Avrupa’ya özgü olması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, “Keşfedilmeye değer farklı yolların bulunduğunu” sözlerine ekledi. Albares, her ülkenin savunma harcamalarını aynı düzeyde üstlenemeyeceğine dikkat çekti ve savunma ile güvenlik anlamında belirli bir karşılıklılık yüzdesinin bulunması gerektiğini belirtti.

AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ

İspanyol Bakan, “Avrupa her zamankinden daha fazla gerekli. Şimdi Avrupa’nın zamanı. Savunma bileşeni, şirketlerimizin rekabet gücü ve tek pazarın savunulması, güvenliğimizi garanti altına almak için harekete geçmeliyiz” şeklinde bir açıklamada bulundu.

İSPANYA UKRAYNA’YI DESTEKLİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sözlü atışmalarla ilgili bir soruyu cevaplarken, Albares “İspanya, Ukrayna ve Başkan Zelenskiy’yi destekliyor. Ukrayna halkı, İspanya’nın desteğine güvenebilir. Yalnız değiller. Biz onların yanındayız” diyerek ülkesinin destektaşlığını vurguladı.