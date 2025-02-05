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İspanya’dan Trump’ın Gazze Planına Eleştiri

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İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN GAZZE AÇIKLAMASI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye dair yaptığı yorumları değerlendirdi. Başkent Madrid’de düzenlenen basın toplantısında Gazze konusuna değinen Albares, açıklamalarını net bir şekilde yaptı.

GAZZE FİLİSTİNLİLERİN TOPRAĞIDIR

Albares, “Bu konuda çok açık olmak istiyorum. Gazze, Filistinli Gazzelilerin toprağıdır. Filistinliler, Gazze’de kalmalıdırlar. Gazze, Filistin devletinin geleceğinin bir parçası olmalıdır. İspanya ve İspanyol halkı Filistinlileri destekleyecektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistin için geçerli olan tek çözümün iki devletli yaklaşım olduğunu ifade eden Albares, bu çözümün İsrail devleti için de refah ve güvenlik sağlayacağını vurguladı.

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