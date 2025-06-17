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İspanya Dışişleri Bakanı Ambargo Çağrısı Yaptı

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ABD İLE İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİYOR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik önemli bir çağrı gerçekleştirdi. Albares, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleşen olağanüstü toplantıda, İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını talep etti. AB’nin, İsrail’in en büyük ticari ortağı olduğuna dikkat çeken bakan, Gazze’ye yönelik saldırılar sürerken bu ambargonun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Albares, AB ülkelerine, Ukrayna’nın işgali konusunda Rusya’ya karşı alınan tedbirlerin, benzer biçimde İsrail için de uygulanması gerektiğini belirtti. Bu noktada, Avrupa’nın tutumunun kendine özgü olması gerektiğini ifade etti.

İRAN İLE DİYALOGUN ÖNEMİ VURGULANDI

Buna ek olarak, İsrail ile İran arasındaki gerilimin düşmesi yönünde herhangi bir umut görülmediğini dile getiren Albares, bu durumun kendisini üzdüğünü aktardı. Özellikle İran’la nükleer program üzerindeki diyaloğun yeniden başlaması gerekliliğine vurgu yaptı.

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