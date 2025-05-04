İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Aagesen, Kesintinin Sebebini Araştırıyor

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, ülkeyi derinden etkileyen ve milyonlarca vatandaşı mağdur eden elektrik kesintisinin sebebinin tespit edilmesinin “günler süreceğini” duyurdu. Aagesen, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarını suçlamanın “sorumsuzluk ve basite indirgeme” olacağını vurguladı. “Siber saldırı da dahil hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini” belirten Aagesen, elektrik kesintisinin sebebini bulmanın zaman alacağını söyledi. Ayrıca, elektrik şirketlerinin hükümetle birlikte belirlediği nükleer santrallerin kapatılması programının kesintiyle ilişkilendirilmesine de “saçma” dedi.

DEVALE GETİRİLEN ŞEFFAFLIĞIN ÖNEMİ

Aagesen, elektrik kesintisinin nedenlerinin araştırılmasına yönelik olarak, “Net bilgilere ulaşmak ve bunları tam bir şeffaflıkla iletebilmek için son derece dikkatlice ve sorumluluk bilinciyle soruşturmayı yürütüyoruz.” ifadesini kullandı. Kesintinin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler üzerinde çalıştıklarını da aktardı. Aagesen, ülkeyi etkileyen elektrik kesintisi sırasında bazı elektrik salınımlarının meydana geldiğini, “birinci ve ikinci salınımın ardından Avrupa ile bağlantının kesilmesiyle sistemin sıfıra indiğini” kaydetti.

KESİNTİYLE İLGİLİ ZORLUKLAR

Kesintinin nedeninin belirlenmesinin zor olduğunu ifade eden Aagesen, “Bu salınımların meydana geldiği beş saniye içinde, her milisaniyede analiz edilmesi gereken çok sayıda değişken var.” dedi. İspanya ve Portekiz’de 28 Nisan’da öğle saatlerinde başlayan ve uzun saatler süren elektrik kesintisi, günlük yaşamı felç etti ve milyonlarca insanı olumsuz etkiledi. Elektrik kesintisinin kaynağını araştırmak için oluşturulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.