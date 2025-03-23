İspanya Hollanda Maçı Canlı Nereden İzlenir?

İSPANYA HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEME İMKANI

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MAÇIN TARİHİ VE YERİ

İspanya ile Hollanda’nın karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Maç, bu akşam saat 22.45’te başlayacak. İki takım, mücadelelerini Valencia’daki Mestalla Stadyumu’nda gerçekleştirecek.