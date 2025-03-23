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İspanya Hollanda Maçı Canlı Nereden İzlenir?

İSPANYA HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEME İMKANI

İspanya ve Hollanda arasında gerçekleşecek olan heyecan dolu maçı canlı izlemek isteyenler, “İspanya Hollanda maçı canlı yayın” bilgilerini takip ediyor. Bu önem taşıyan karşılaşmayı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgilere göz atarak İspanya Hollanda maçı canlı izle deneyimini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

İspanya ile Hollanda’nın karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Maç, bu akşam saat 22.45’te başlayacak. İki takım, mücadelelerini Valencia’daki Mestalla Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

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