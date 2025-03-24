İspanya, Hollanda’yı Penaltılarla Eledi

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde İspanya, Hollanda’yı Mestalla Stadyumu’nda konuk etti. Maçın normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve uzatma dakikalarında da skor 3-3 devam etti. İspanya, penaltı atışlarında Hollanda’yı 5-4 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

İLK YARI GOLLERİ VE DENGELER

İspanya, Mikel Oyarzabal’ın 8. dakikada kullandığı penaltıyla öne geçerek ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle kapattı. İkinci yarıda, Hollanda’nın Memphis Depay, 54. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı. Ancak İspanya, Oyarzabal’ın 67. dakikada attığı golle yeniden 2-1 öne geçti. Sonrasında, Hollanda’nın Ian Maatsen, 79. dakikada skoru 2-2’ye getirdi.

PENALTILARDA KAZANAN İSPANYA

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları eşitlikle sona erince, penaltı atışlarına geçildi. Burada İspanya, Hollanda’ya 5-4’lük bir avantaj sağlayarak yarı finale yükselmeyi başardı. Bu galibiyet, İspanya’nın A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri’ndeki son rakibi oldu.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde İspanya’nın yanı sıra Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Maçlar, şampiyona sırasındaki önemli mücadeleler arasında yer alıyor.