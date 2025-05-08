İspanya Hükümeti, BM’ye Teklif Sunacak

İSPANYA BAŞBAKANINDAN BM’YE YENİ KARAR TASARISI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin Gazze’de yaşananlara dair Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na bir karar tasarısı sunma kararı aldığını duyurdu. Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleşen bir oturumda, Sanchez, Gazze ile ilgili tasarının masum insanların ve sivillerin öldürülmesinin durdurulması ve çok taraflı bir şekilde insani yardımların ulaştırılması için acil önlemler önerileceğini belirtti.

AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA ÖNCÜ ROLÜ

Sanchez, İspanya ve İrlanda’nın, Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana İsrail’den hem silah alımını hem de satışını donduran tek Avrupa ülkeleri olduğunu vurguladı. Bu kararın, uluslararası insancıl hukuka uyum sağlama konusundaki uluslararası sorumlulukların etik ilkelerini yansıtmakla kalmadığını, aynı zamanda demokratik değerleri korumak ve teknolojik egemenliğe yönelik bilinçli bir strateji geliştirmek adına atıldığını söyledi. Sanchez, “İspanya, Orta Doğu’da barışa ve Filistin’in geleceğine en bağlı ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.