İspanya, İki İsrailli Bakanı Yasakladı

İSPANYA’DAN YASAKLAR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yapmış olduğu saldırılar, bölgede insani krizin derinleşmesine neden olurken, İspanya ile İsrail arasındaki siyasi çatışma da giderek büyüyor. Albares, gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail’in iki İspanyol bakana yönelik yaptırım uygulamasına karşılık olarak bu yasakların geldiğini belirtmişti.

SİLAH AMBARGOSU UYGULAMASI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün İsrail’e karşı geniş kapsamlı yaptırımlar uygulanacağını açıklayarak, “İsrail’in Gazze’deki soykırımını sonlandırmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla” silah ambargosu uygulamaya geçileceğini bildirdi. Bu ambargo dahilinde, İspanya’nın İsrail ordusuna yakıt gönderen gemilerin İspanyol limanlarına girişine izin verilmeyeceği ve İspanyol hava sahasının, İsrail’e savunma sanayii ürünlerini taşıyan uçağa kapatılacağı ifade edildi. Yaptırımlar arasında, “Gazze’deki soykırımla, insan hakları istismarıyla ve savaş suçlarıyla doğrudan bağlantısı bulunan” İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetteki diğer isimlerin İspanya’ya girişinin yasaklanacağı bilgisi de yer aldı. Sanchez, uygulanacak 9 maddelik tedbirin bugün kurulda onaylanması gerektiğini vurguladı.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

İspanyol Başbakan Sanchez, “Ülkenizi savunmakla, hastaneleri bombalamak ve masum çocukları aç bırakmak arasında büyük bir fark var. Bu sivillere karşı kabul edilemez bir saldırıdır. Yarısı çocuk olan 2 milyon yerinden edilmiş insan ve 60 bin ölü var. Bu, savunmasız bir halkı yok etmek demektir. Bu, insani hukukun tüm kurallarını çiğnemektir,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İspanya’nın yaptırımlarını antisemitizm olarak nitelendirerek, “İsrail karşıtı bir yolda, kontrolsüz ve nefret dolu bir tutumla ilerliyorsunuz,” ifadesinde bulundu. Saar’ın bu açıklamasının ardından, İsrail iki İspanyol bakanın ülkeye girişini yasakladığını bildirdi. İspanya ise bu karar üzerine Tel Aviv Büyükelçisi’ni geri çağırdı.