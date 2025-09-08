İspanya, İsrail’e Girişleri Yasakladı

İSPANYA’DAN YASAKLAR

İspanya, ülke sınırları içerisinden İsrail’e seyahat eden silah yüklü gemi ve uçakların geçişini yasaklayacak. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’deki Başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında bu konuda alınan önlemleri açıkladı. “İsrail’e giden silah yüklü gemi ve uçakların İspanya limanlarından ve hava sahamızdan geçmesine izin vermeyeceğiz” diyerek durumu netleştirdi.

Sanchez, Filistin yönetimi ile Birleşmiş Milletler’e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yapılacak yardımların artırılacağını da belirtti. Bu yardımların, bölgedeki insani durumu iyileştirmeye katkıda bulunacağı ifade ediliyor.

AMBARGO UYGULAMASI

Sanchez, ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen mallara yönelik ambargo uygulanacağını vurguladı. “Aldığımız bu önlemlerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine baskı yaparak Filistin halkının yaşadığı acıların bir nebze hafiflemesine katkı sunmasını umuyoruz” dedi. Son olarak, ‘soykırım’ olarak tanımladığı saldırılara katılan kişilerin İspanya’ya girişinin yasaklanacağı bilgisini de paylaştı.