İspanya, İsrailli Firmadan Mühimmat Alımını İptal Etti

İSPANYA HÜKÜMETİ MÜHİMMAT ALIMINI İPTAL ETTİ

İspanya hükümeti, İspanya İçişleri Bakanlığı için İsrailli bir firmadan yapılacak mühimmat alımına dair sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etti. Uzun süredir İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını eleştiren ve 28 Mayıs’ta Filistin’i devlet olarak resmi olarak tanıyan İspanya hükümeti, mermi alımını iptal etme kararı aldı.

SÖZLEŞME DERHAL İPTAL EDİLDİ

Adı gizli tutulan bir hükümet kaynağı, bugün yaptığı açıklamada, “İspanya İçişleri Bakanlığı için İsrailli bir firmanın mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etti” ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Ekim ayında Guardian LTD isimli İsrailli firmadan 15 milyondan fazla 9 mm’lik mermi satın almak için 6,6 milyon Euro (7,53 milyon dolar) değerindeki sözleşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.

FİLİSTİN POLİTİKASI ETKİLEDİ

İspanya’nın bu kararı, Filistin’e yönelik resmi tanıma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu durum, ülkelerin uluslararası silah ticareti politikalarını ne şekilde etkileyebileceği konusunda dikkate değer bir örnek sunuyor.