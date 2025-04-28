İspanya, Kesinti Nedeniyle Acil Durumda

İSPANYA’DA YENİDEN ELEKTRİK AKIMI SAĞLANDI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün öğle saatlerinde gerçekleşen ve nedeni henüz belirlenemeyen elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60’ının 5 saniye içerisinde kaybolduğunu ifade etti. Başbakan Sanchez, başkent Madrid’deki Başbakanlık konutunda (Moncloa) yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği ikinci açıklamada, “Ülke genelinde elektrik akımının neredeyse yüzde 50’si yeniden sağlandı ve tüm bölgelerde iyileşme kaydediliyor.” dedi. Elektrik tedarikini tam olarak düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Sanchez, kriz zamanında İspanya’ya destek veren Fransa ve Fas’a teşekkür etti.

SİSTEMDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİCİ

İspanya’nın normale dönüşüne dair bilgiler veren Sanchez, “Normale dönmek tam olarak ne kadar zaman alacak, bu elektrik şirketinin kesin olarak söyleyemediği bir şey. Sistemin teknik olarak sıfıra düşmesi daha önce hiç yaşanmamıştı.” dedi. Sanchez, elektrik şirketinin kendisine dün tam olarak 12.33’te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirerek “Bu daha önce yaşanmamış bir durum. 15 gigavat, o anda ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını kapsıyordu.” açıklamasını yaptı.

KESİNTİNİN NEDENİ BELİRSİZLİĞİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Sanchez, ülkeyi etkileyen kesintinin nedeninin henüz belirlenmediğini ifade etti. Hem devlet hem de özel sektörün koordine bir şekilde çalıştığını vurgulayan Sanchez, tüm olasılıkların analiz edildiğini belirtti. Halkın sakin olması gerektiğini söyleyen Sanchez, ülkede güvenlik probleminin söz konusu olmadığını ve ilave güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini anlattı. Trenlerde mahsur kalan 35 bin kişinin kurtarıldığını, 11 trenin ise tahliye edilmesi için beklediğini aktardı.

AKIMIN DÜZENLENMESİ DEVAM EDİYOR

Sanchez, bazı bölgelerin yakıt talebinde bulunduğunu ve karşılandığını belirtti. İletişim kesintilerinin de sürdüğünü söyleyen Sanchez, elektrik tedarikinin düzelmesiyle bu problemin de çözüleceğini ifade etti. Ayrıca, hava trafiğindeki sorunlarla ilgili olarak, yaklaşık 6 bin uçuştan 344’ünün iptal edildiğini aktararak, “Yüzden fazla trende mahsur kalan 35 bin kişinin kurtarıldığını” duyurdu.

ACİL DURUM PLANI TALEPLERİ

İspanya’da 8 bölge, acil durum planı talebinde bulunarak yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devretmek istediklerini belirtti. Sanchez, Madrid’in yanı sıra bu bölgelerin Endülüs, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya olduğunu ifade etti. Bu bölgelerde okulların açık kalacağını ancak eğitim faaliyetlerinin yapılamayacağını söyleyen Sanchez, çalışanlardan öncelikle güvenliklerini düşünmelerini istedi.

ÜÇÜNCÜ SEVİYE ACİL DURUM PLANININ KAPSAMI

Sivil Savunma Sistemi Kanunu’na göre, geniş çaplı acil durumlar için öngörülen 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya’da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynak yönetimini ve koordinasyonunu gerçekleştirmesini kapsıyor. Bakanlık, gerektiğinde ülke genelinde asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip olabiliyor. Bu plan, “ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlar” için uygulanıyor.