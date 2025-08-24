Haberler

İspanya La Liga’da Real Madrid Galip

MAÇIN DETAYLARI

İspanya La Liga’nın 2. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Real Oviedo ile Municipal Carlos Tartiere Stadyumu’nda bir araya geldi. Maç sonucunda Real Madrid, 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Real Madrid’in gollerini 37 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe, 90+3. dakikada ise Vinícius Jr. kaydetti.

Mücadelenin başlangıç kadrosunda yer alan Arda Güler, maçın ilk golünde asist yaparak önemli bir katkıda bulundu. Arda, 74. dakikada oyundan çıkarak Gonzalo’ya yerini bıraktı. Bu performansla genç yetenek, dikkatleri üzerine çekti.

LİGDEKİ PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 2’de 2 yaparak puanını 6’ya çıkardı. Diğer taraftan, Real Oviedo puansız kalmaya devam etti ve ligdeki mücadelesine devam ediyor. Ligin bir sonraki çatışmasında, Real Madrid evinde Mallorca’yı ağırlarken, Real Oviedo sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak.

