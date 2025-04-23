İspanya La Liga’da Real Madrid Kazandı

REAL MADRİD’İN GETAFE GALİBİYETİ

İspanya La Liga’nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaştı ve milli futbolcu Arda Güler’in muhteşem golüyle maçı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte Madrid ekibi, lider Barcelona ile puan farkını 4’e indirdi.

ARDA GÜLER’İN ŞIK GOLÜ

Mücadeleye 11’de başlayan Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası içerisinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla kapandı. Maçta toplamda 78 dakika sahada kalan Güler, yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Maç, Real Madrid’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇ

Bu galibiyetin ardından puanını 72’ye yükselten Real Madrid, lider Barcelona’nın 76 puanlık takibini sürdürüyor. La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak.