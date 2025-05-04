İspanya LaLiga’da Real Madrid Galip Geldi

REAL MADRID Celta Vigo’yu MAĞLUP ETTİ

İspanya LaLiga’nın 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’de gerçekleşen bu mücadelede Real Madrid, Celta Vigo’yu 3-2 yeniyor. Real Madrid’in gollerini 33. dakikada milli yıldız Arda Güler, 40. ve 48. dakikada ise Kylian Mbappe kaydediyor. Celta Vigo’nun golleri ise 69. dakikada Javi Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg’den geliyor.

ARDA GÜLER’İN BAŞARILI PERFORMANSI

La Liga’da Real Madrid ile Celta Vigo arasında oynanan maçta genç yetenek Arda Güler, bu kez ilk 11’de yer alıyor. 33. dakikada attığı jeneriklik gol ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kylian Mbappe’nin performansı ise Türk futbolseverlerden büyük tepki topluyor.

GELECEK MAÇLARDA YENİ HEDEFLER

LaLiga’nın 35. haftasında Real Madrid, Barcelona deplasmanına gidecek ve ligdeki yarışa devam edebilmek için üç puan kazanmayı hedefliyor. Celta Vigo ise önümüzdeki hafta Sevilla’yı konuk edecek ve bu maçta galibiyet arayacak.