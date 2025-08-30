İspanya LaLiga, Real Madrid 2-1 Mallorca

REAL MADRİD VE MALLORCA MAÇI

İspanya LaLiga’nın 3’üncü haftasında Real Madrid, kendi evinde Mallorca’yı ağırladı. Maç, hızlı bir başlangıçla konuk ekip Mallorca’nın 18’inci dakikada Vedat Muriqi ile bulduğu golle başladı. Geriye düştükten sonra Real Madrid, oyunun kontrolünü eline alarak 37’nci dakikada milli futbolcu Arda Güler’in golü ile durumu 1-1 yaptı. Bu golün ardından Vinicus, 38’inci dakikada takımını öne geçiren golü attı ve ilk yarı Real Madrid’in 2-1’lik avantajıyla sonlandı.

İkinci yarıda Arda Güler, 55’inci dakikada farkı ikiye çıkartma fırsatına sahip olsa da VAR incelemesi sonrasında elle oynama nedeniyle golü iptal edildi. Ayrıca, ilk yarının sonlarına doğru Arda’nın asistinde Kylian Mbappe’nin attığı gol de ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Arda Güler, maça ilk 11’de başlamıştı ve 72’nci dakikada Ceballos ile yer değiştirdi. Maç sonunda Bernabeu tribünleri, milli futbolcuyu alkışladı. Geriye kalan dakikalarda başka bir gol olmayınca, Real Madrid maçı 2-1 kazanarak ligde 3’te 3 yapmış oldu.