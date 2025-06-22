İspanya, Madrid’de Kırmızı Yürüyüş Yapıldı

MADRID’DE SOYKIRIM PROTESTOSU

İspanya’nın başkenti Madrid’de binlerce insan, İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto etmek ve bu duruma “dur” demek amacıyla kırmızı kıyafetler giyerek yürüyüş yaptı. Avrupa’nın birçok ülkesinde son zamanlarda düzenlenen ve Filistin’deki yasadışı işgaller ile Gazze’deki soykırıma karşı hükümetlere İsrail’e net bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunulan “Kırmızı Çizgiyi Çek” isimli gösterilerden biri bugün Madrid’de gerçekleştirildi.

YÜRÜYÜŞTE YÜZLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

İspanya’daki aşırı sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde düzenlenen eylem, kent merkezindeki Kibele Meydanı’ndan İspanyol Meydanı’na doğru yapıldı. Kalabalık grup, “Özgür Filistin”, “Katil Netanyahu”, “Soykırıma hayır” sloganları atarak, seslerini duyurdu.

AVRUPA HÜKÜMETLERİNE ÇAĞRI

İspanyol STK’lerinin temsilcileri, yaptıkları açıklamalarda “İsrail’in, Filistin halkına karşı yürüttüğü vahşi soykırımın üzerinden 20 ay geçtiğini” belirterek, “Bu süreçte sessiz kalarak suç ortaklığı yapan Avrupa hükümetlerini artık harekete geçmeye” davet etti. Protestocular, bu tür eylemlerin devam edeceğini ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kalabalıkların bir araya gelmeye devam edeceğini ifade etti.