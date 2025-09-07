İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi 6-0 yenerek müthiş bir sonuç aldı. De La Fuente, “Bu takım potansiyel taşıyor,” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR LUIS DE LA FUENTE’NİN AÇIKLAMALARI

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye’ye karşı farklı bir galibiyet elde ettikleri maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. “Bu takımın ne kadar potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bulgaristan maçı sonrası eleştiriler oldu. Öyle bir jenerasyon var ki sürekli kazanmak istiyorlar. Kazanmak için oynuyorlar. Bana en yoğun hissettirdikleri duygu muazzam bir gurur” ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya, Türkiye’yi 6-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında yapılan basın toplantısında soruları yanıtlayan de la Fuente, takımının performansıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRDİ

İspanya’nın özellikle ilk yarıda sergilediği oyuna değinen de la Fuente, “Kişisel fikrim hala geliştireceğimiz yönler var. Bu takımın ne kadar potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bulgaristan maçı sonrası eleştiriler oldu. Öyle bir jenerasyon var ki sürekli kazanmak istiyorlar. Kazanmak için oynuyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, 27 maçlık yenilmezlik serisi hakkında da “Gerçekten gurur duyuyorum. Uzun zamandır birlikte olan jenerasyon. Kendi pozisyonlarında en iyi takım” dedi.

OYUNCULARIN BAŞARISI VE REHAVET UYARISI

İspanyol teknik adam, takımının oyun görüşüne göre şekillendiğini ve oyuncularının senaryoları “kusursuz” şekilde uyguladığını belirtti. Oyuncular arasında herhangi bir rehavet durumu olmayacağını vurgulayarak, “Bu oyuncu grubunda duygusal anlamda bir düşüş veya rehavet gibi durum olmayacak” şeklinde konuştu. De la Fuente, “Şu anda dünyanın en iyi oyuncu grubuna sahibiz” diyerek, Pedri ve diğer genç oyuncuların büyük gelişim aşamasında olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE MAÇINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

Cucurella’nın performansını da öven de la Fuente, “Ofansif ve defansif anlamda çok iyi işler yaptık. Rakibin önlem alması oldukça zor” yorumunu yaptı. Türkiye’nin kaybetmesinin bu takımın kalitesini değiştirmediğini savunarak, “Türkiye çok önemli ve büyük bir milli takım. Kolay ortaya çıkan bir sonuç değil. Bunu dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım” dedi.