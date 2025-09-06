İspanya’nın Hedefi Zor Maç, Başarı

İSPANYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN YORUMLAR

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yarın gerçekleştirilecek olan kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. “Yarın burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola, ülkelerine ne kadar tutkulu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz” ifadeleriyle, karşılaşmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Geçen yaz Almanya’da bir EURO 2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı seviyesi, yoğunluk seviyesi olarak çok zor maçlara çıktık ve buna alışkınız” dedi. İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında yarın saat 21.45’te A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak.

SON ANtrenmanın ÖNEMİ

Luis de la Fuente, son antrenmanın kritik olduğunu vurgulayarak, “Bazı ayrıntılara bakacağız. Oyuncuların yorgunluk durumu önemli. Oyuncuların toparlanma seviyeleri önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra bir karar vereceğiz” sözleriyle takımın hazırlık süreçlerine değindi. Ferran’ın takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirten de la Fuente, “Birçok kriter var. Bu kriterleri gözeterek bir karar vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

BASKIYA HAZIRIZ

Karşılaşma öncesi futbolseverlerin merak ettiği atmosfere ilişkin de la Fuente, “Yarın eminim ki güzel bir atmosfer olacak. Ama biz buna hazırlıklı durumdayız” dedi. İspanyol teknik adam, Alvaro Morata’nın rolüne de vurgu yaparak, “Rolünü gayet iyi biliyor. Oyun planımız için çok önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı. Morata’ya olan saygıyı hatırlatan de la Fuente, “Onunla ilgili hissettiğim duygu, takıma verdikleriyle gurur duymak” dedi.

DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI

Birçok yetenekli oyuncuyla çalıştığını belirten teknik direktör, “Bu oyuncu grubunun dünyanın en iyi oyuncuları olduğuna inanıyorum. Geliştirmemiz gereken noktalar var, fakat bu oyuncuların gerçekten dünyanın iyisi olduğunu düşünüyorum” dedi. Lamine Yamal ve Arda Güler hakkında da konuşan de la Fuente, “İkisi de harika oyuncular. Hala çok gençler ve çok büyük potansiyelleri var” ifadelerini kullanarak her ikisine de değerli oyuncular olarak atıfta bulundu.

RODRİ’DEN HAZIRLIK AÇIKLAMALARI

Rodri, sakatlıktan döndüğü için mutlu olduğunu dile getirirken, “Geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, yarınki maçı hedef maç olarak belirterek, “Önümüzde çok zor maçlar var. Özellikle yarınki maç bizim için bir hedef maç ve buna göre davranmalıyız” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

Rodri, Türkiye’nin EURO 2024’te gösterdiği performansa dikkat çekerek, “Yenilmesi zor bir takım. Kontra ataklarda tehlikeli, duran toplarda etkili. Bizim odaklandığımız şey ise takımın oyun yapısı” dedi. Gruptaki rekabetin önemine vurgu yapan Rodri, “Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak” diyerek dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Basın toplantısının ardından İspanya Milli Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapılırken, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.