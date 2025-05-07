İspanya’nın Savunma Harcamaları Artıyor

İSPANYA’DA SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILIYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya ve Avrupa’nın savunma harcamalarını artırma çabalarını “jeopolitik gerçekliğe uyum sağlamak” olarak tanımlıyor. Meclis Genel Kurulunda konuşan Sanchez, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 1,51’ine denk gelen savunma harcamalarının hükümeti tarafından yüzde 2’ye çıkarılmasının nedenlerini milletvekillerine aktardı.

NATO ÜYELİĞİ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Savunma harcamalarının artırılmasını, NATO’nun güvenilir bir üyesi olarak İspanya’nın güçlendirilmesi ile ilişkilendiren Sanchez, “Putin’in neo-emperyalizmi ve Sahel bölgesinin istikrarsızlığı, ABD’nin jeopolitik stratejisindeki 180 derecelik değişimle daha da kötüleşti” dedi. Sanchez, “İster beğenelim ister beğenmeyelim, Avrupa ve İspanya’nın bu yeni jeopolitik gerçeğe uyum sağlaması gerekiyor” ifadesini kullandı.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE İSTİHDAM HEDEFLERİ

Sanchez, GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarılmasıyla bütçeye ek yük olan 10,471 milyar avroluk kaynağın bir kısmının dijital teknolojiler, telekomünikasyon ve stratejik sektörlere yatırılacağını kaydetti. Sanayi, güvenlik ve savunma alanlarında modern üretim süreçlerini geliştirmeyi ve daha fazla istihdam yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan Sanchez, toplamda 60 bin kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını ifade etti.

ÖZEL SEKTÖRE VURGU VE EKONOMİK KATKILAR

Savunma harcamalarında harcanacak her 10 avronun en az 8’inin ülke çapında çeşitli sektörlerdeki şirketlere gideceğine dikkat çeken Başbakan, stratejik özerkliğe önem verdiklerini belirtti. Sanchez, yeni savunma planının ekonomik büyüme tahminlerine yüzde 0,4 ila yüzde 0,7 arasında katkı sağlamasını beklediklerini de anlattı. Gerçekleştirilecek iyileşmeler arasında İspanya Silahlı Kuvvetlerinin modernleştirilmesi ve 7 bin 600 yeni asker alımı da yer alıyor.

MUHALEFETTEN GELEN SERT ELEŞTİRİLER

Mecliste azınlıkta bulunan sol koalisyon hükümeti, yeterli destek bulamaması nedeniyle Genel Kurulda oylama yapmadan savunma harcamalarını artırmaya çalışıyor. Muhalefet partileri, İspanya tarihindeki en büyük ek bütçenin oylamasını talep ediyor.