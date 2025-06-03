İspanya Savunma Bakanlığı Füze Sözleşmesini Askıya Aldı

İSPANYA SAVUNMA BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ DEĞİŞİMİ

İspanya Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için önceden anlaşılan bir İsrail şirketi ile yapılan Spike LR2 tanksavar füze sistemi sözleşmesini askıya alması için talimat verdi. İspanyol basınında yer alan habere göre, 3 Ekim 2023’te açıklanan ve yaklaşık 285 milyon avro değerindeki sözleşme, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems’in İspanyol yan kuruluşu Pap-Tecnos ile imzalanmıştı.

BİR BAĞIMLILIK SORUNU

Hükümetin savunmadan sorumlu Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, geçtiğimiz hafta, hükümetin “İsrail’e herhangi bir bağımlılıktan kaçınmak için geri çekilme planları üzerinde çalıştığını” belirtti. İspanya hükümeti, son yıllarda artan sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefetteki sol partilerin baskıları sırasında “İsrail ile herhangi bir silah alım veya satım projesinin bulunmadığını” iddia etse de, bu yaklaşımını değiştirerek bazı programların bir İsrail şirketine teknolojik bağımlılığı olduğunu kabul etti ve bu nedenle Savunma Bakanlığı geri çekilme planları yapmaya yöneldi.

MODERNİZASYON GEREKLİLİĞİ

Diğer yandan, İspanyol basını, Kara Kuvvetleri’nde daha önce kullanılan füze sistemlerinin eski olduğunu ve müttefik ülkelerin ordularında görülen daha modern sistemlerle değiştirilmesi gerektiği yönünde Savunma Bakanlığının araştırmaları sonucunda, teknik yeterliliğin sadece İsrailli şirkette olduğu sonucuna varıldığını aktardı. İhaleye göre, Kara ve Deniz Piyade birliklerinin Spike LR2 füzeleriyle donatılması için 5 yıl boyunca yaklaşık 285 milyon avro bütçe ayrıldığı ifade edildi. Ayrıca, İspanya’da İsrail’e yönelik silah ambargosunun getirilmesiyle ilgili yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis’te oylaması bekleniyor.