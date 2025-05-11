İspanya Temsilcisi Unicaja Malaga Kupayı Aldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALE UNİCAJA MALAGA DOMİNASYONU

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray’ı 83-67’lik skorla mağlup eden Unicaja Malaga, kupasını kazandı. SUNEL Arena’da gerçekleşen karşılaşmayı 83-67’lik üstünlükle tamamlayan Unicaja Malaga’nın oyuncuları, müsabakanın ardından kupayı Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos’un elinden aldı.

TAKIM KAPTANINDAN BÜYÜK SEVİNÇ

Unicaja Malaga’nın oyuncularından Tyson Carter, Dörtlü Final’in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü elde etti. Takım kaptanı Alberto Diaz, kupayı kaldırmasının ardından büyük bir coşkuyla sevinç yaşandı.

Bu zafer, Unicaja Malaga için tarihi bir başarıyken, Galatasaray ise güçlü rakibi karşısında final hayalini gerçekleştiremedi. Unicaja Malaga’nın bu galibiyeti, basketbol dünyasında yankı buldu. Ödül töreni, büyük bir heyecan içinde gerçekleşti ve takım oyuncuları zaferlerini coşkuyla kutladı.