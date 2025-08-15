İspanya Ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

PORTEKİZ’DE YANGINLARIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Portekiz’de bir kişinin yaşamını yitirdiği, İspanya’da ise dört askerin yaralandığı bildiriliyor. Avrupa’daki bu iki ülke, hızla yayılan yangınlarla baş etmeye çalışıyor ve bu durumun bilançosu iki ülke için de oldukça ağırlaşıyor. Portekiz’de 3 Ağustos’ta ilan edilen acil durum durumu, 17 Ağustos’a kadar uzatıldı. Yangın söndürme çalışmalarında yer alan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralanmış durumda.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Portekiz’de kırsal ve ormanlık alanlarda 50 noktada yangınlar sürüyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 4 bin 600 kişi katılıyor. Ayrıca, karada 1400 aracın ve havadan 34 helikopter ve uçağın destek sunduğu belirtiliyor. Hükümet, Fas’tan gönderilen iki uçağın hafta sonuna kadar destek vereceğini, İsveç’in de iki uçak göndereceğini açıkladı.

İSPANYA’DA ASKERLER YARALANDI

İspanya’nın kuzeyindeki Leon kentinin Yeres ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan askerlerden dört tanesinin yaralandığı duyuruldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “tüm desteğinin ve dayanışmasının yangında yaralanan askerlerin ve ailelerin yanında olduğunu, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarına temenni ettiğini” belirtti. Yangınlar şu anda kuzeyde Galiçya bölgesinde Ourense, Kastilya ve Leon bölgesinde Zamora ile Leon kentlerinde ve güneydeki Extremadura bölgesinde devam ediyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Yangınlar nedeniyle bu bölgelerde 12 anayol trafiğe kapandı ve Madrid ile Galiçya arasındaki tren seferleri durdurulmuş durumda. İspanya’daki yangınlar yüzünden bu hafta içerisinde üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklanıyor.