İspanya’ya 48 saatte 337 göçmen geldi

YENİ GÖÇMEN GELİŞİ

İspanya’nın doğusundaki Balear Adaları’na son iki günde toplam 19 tekne ile 337 düzensiz göçmen ulaştı. İspanya Sahil Güvenlik ve Jandarma kuruluşları, bu durum hakkında bilgi verdi.

TEKNE SAYILARI VE GÖÇMEN DAĞILIMI

Açıklamada, Balear Adaları’nın Cabrera, Formentera, Mayorka ve İbiza adalarına, çeşitli gruplar halinde farklı günlerde gelen tekne sayıları ve göçmenlerin dağılımları hakkında detaylar verildi. Afrika kıyılarından hareket eden göçmenlerden 240’ının dün 12 tekne ile geldiği, 97’sinin ise 7 tekneyle bir gün önce ulaştığı belirtildi.