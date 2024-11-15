İspanya’ya Yine Sel Vurdu: 3 Bin Tahliye

YAĞIŞLAR YENİDEN MALAGA’YI VURDU

İspanya, 29 Ekim’de Valencia başta olmak üzere güney ve doğu kesimlerinde 223 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan şiddetli yağışların ardından bu sefer Endülüs bölgesindeki Malaga kentinin etkisi altına aldı. Bu şehirde metrekareye 100 litreden fazla yağış düştü ve bu durum neticesinde kırmızı alarm durumu ilan edildi.

TAHLİYELER VE HAYAT DURDU

Şiddetli yağışlar sebebiyle ülkede bulunan 8 özerk bölgede alarm durumuna geçildi. Malaga kentinde günlük yaşam büyük ölçüde durma noktasına geldi. Guadarhorce ilçesinde, 3 binden fazla kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

TRENLER SEFERLERİ DURDURDU

Ten ele geçirilen yağışlar nedeniyle tren seferleri de durduruldu. Bu durumu etkisini en kısa sürede aşmak için haraket ediliyor.