İspanyalı Şirketler, Türkiye’ye Güveniyor

İSPANYA’NIN TÜRKİYE’YE GÜVENİ

İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, ülkesindeki şirketlerin Türkiye’ye olan güvenini vurguladı. Cuerpo, “Bu toplantıya katılan altyapı, inşaat, savunma, enerji, ulaşım gibi sektörlerdeki şirketlerden bunu defalarca duydum. Hepsi burada olmaktan memnun ve Türk ekonomisine yatırım yapmaya devam etmeyi bekliyorlar.” ifadesini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı ve İş Forumu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cuerpo’nun yanı sıra DEİK Başkanı Nail Olpak ve birçok iş insanı yer aldı. Cuerpo, Türk ve İspanyol şirketlerinin birlikte çalışma potansiyeline dikkat çekti. Türkiye’nin İspanya için stratejik bir ortak olduğunu belirten Cuerpo, “Türkiye, Avrupa Birliği’nin 5. büyük ticaret ortağı. İspanya’nın ise AB dışındaki ülkeler arasında 4. büyük ticaret ortağı.” dedi.

ÖNEMLİ STRATEJİK PROJELER

Cuerpo, Türkiye’de değerlendirmesi süren önemli projelere katkı sağlamak için potansiyel olduğunu düşündüğünü ifade etti. İspanyol şirketlerinin finans, ulaştırma, otomotiv, su yönetimi, savunma ve mühendislik gibi alanlarda güçlü bir konumda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, sigorta sektöründe uluslararası deneyimlerini Türkiye’ye taşıyan şirketlerin bulunduğunun altını çizdi. Cuerpo, otomotiv, inşaat, turizm ve lojistik gibi alanlarda Türkiye’ye yatırımlarını artıran şirketlere de değindi.

İKİLİ İLİŞKİLERDE POTANSİYEL

Cuerpo, mevcut ikili ekonomik ilişkilerden memnun olduklarını belirterek, “Bu entegrasyonun ve karşılıklı alışverişin daha da büyüme potansiyeli yüksek.” diye konuştu. Türkiye ile AB ikili ilişkilerini güçlendirme konusunda hükümetlerin hemfikir olduğunu ifade eden Cuerpo, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. Cuerpo, bu toplantının İspanyol ve Türk şirketleri arasında diyaloğu ve stratejik ilişkileri geliştirmek için mükemmel bir ortam sağladığını söyledi.