İspanyol Bakan Albares, Vize İptalini Eleştirdi

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ALBARES’İN KABUL EDİLEMEZ AÇIKLAMALARI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD’nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi ile ilgili olarak “kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu. Kopenhag’da gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Albares, “Filistin heyetinin ya da Mahmud Abbas’ın BM Genel Kurulu’na katılamaması kabul edilemez. Onların korunması ve dokunulmazlığı tüm dünyada geçerlidir. AB, bunu savunanların ön safında olmalıdır” şeklinde konuştu.

AB’YE ÇAĞRI: HAREKETE GEÇME ZAMANI

Albares, İsrail-Filistin çatışması konusunda AB’nin “çok az şey yaptığını ve çok geç kaldığını” ifade etti. Sözerin yeterli olamayacağını belirten Bakan, “Açıklama dönemi sona erdi. Artık harekete geçmeliyiz. Bu savaş zamanı değil; savaşı durdurmak, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı açlık ablukasını kırmak için harekete geçme zamanı” dedi.

İSPANYA’NIN EYLEM PLANI: DÖRT TEMEL ÖNCELİK

İspanya’nın AB’ye sunduğu eylem planıyla ilgili olarak dört önceliği şu şekilde belirtti: “İsrail’e silah satışına ambargo, iki devletli çözümü baltalayanlara yaptırım, Filistin Yönetimi’ne güçlü mali destek ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarının eksiksiz uygulanması.”