İspanyol Devrı Real Madrid’in Sorunları Devam Ediyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN ELEMENİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

İspanyol futbol devi Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal’a veda etmesinin yankıları sürdüğü bu günlerde, İspanyol basını tarafından yapılan anket dikkatleri çekiyor. Real Madrid taraftarları, kadro planlamasında sorunlar olduğunu düşünerek AS gazetesinin düzenlediği anket çalışmasına katılıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcular hakkında görüşlerin alındığı anketin sonuçları oldukça ilginç.

ANKET SONUÇLARI VE TARAFTAR GÖRÜŞLERİ

Toplamda 54.853 oy kullanılırken, 40.084 oy ile Vallejo, takımdan ayrılması gereken ilk isim olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 14’ü, Lucas Vazquez ve Alaba’nın da takımdan gönderilmesi gerektiğini düşünüyor. Sıralamada Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. da yer almakta. Vinicius, oyların yüzde 10’unu alan Mendy’nin ardından yüzde 9’la 5. sırada bulunuyor. Katılımcıların yüzde 7’si Modric ile yolların ayrılmasını tercih ederken, yüzde 5’i Tchouameni ile Fran Garcia arasında seçim yaptı. Rodrygo, takımdan ayrılması yönünde 9.820 oy alırken, Arda Güler ise bu ankette 10. sırada yer alarak son sırayı alıyor. Milli futbolcu, 8.296 oy ile yüzde 3’lük bir kesim tarafından hedef tahtasına konmuş durumda.