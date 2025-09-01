Haberler

İspanyol Futbolcu Asensio İstanbul’da

TRANSFERE YENİ BİR ADIM

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri kapsamında İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşma sağlamak için önemli bir adım attı. Özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Asensio, sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

FUTBOL KARİYERİ

29 yaşındaki Asensio, kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi önde gelen takımlarda forma giydi. Asensio, futbol yeteneklerini Fenerbahçe’ye kazandırma potansiyeli ile kulüp için büyük bir katkı sağlama bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Av Yasağı Sona Erdi, Balıkçılar Başladı

İstanbul'da av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar sezon açılışını yaptı. Gürpınar Balık Hali'nde kalabalık bir atmosfer hakim.
Haberler

Kırıkkale’de Tır Ve Otomobil Çarpıştı

Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunda bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı; tüm yaralılar hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.