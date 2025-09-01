İspanyol Futbolcu Asensio İstanbul’da

TRANSFERE YENİ BİR ADIM

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri kapsamında İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşma sağlamak için önemli bir adım attı. Özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Asensio, sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

FUTBOL KARİYERİ

29 yaşındaki Asensio, kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi önde gelen takımlarda forma giydi. Asensio, futbol yeteneklerini Fenerbahçe’ye kazandırma potansiyeli ile kulüp için büyük bir katkı sağlama bekleniyor.