İspanyol Futbolseverler Gelmeyecek

E GRUBU’NDAKİ MAÇ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

7 Eylül Pazar günü Konya’da düzenlenecek Türkiye-İspanya maçı için önemli bir karar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklama doğrultusunda, misafir takım tribününe Türk futbolseverler de alınacak. İspanya Futbol Federasyonu, TFF’ye, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda gerçekleşecek müsabaka için önerilen bölümün yeterli olduğunu ve misafir tribününü kullanmayacaklarını bildirdi.

BİLET SATIŞI BAŞLADI

Bu gelişmeyle birlikte saat 21.45’te başlayacak karşılaşmanın 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin satışa sunulmasına karar verildi. Biletler, “www.passo.com.tr” ve Passo’nun mobil uygulaması üzerinden satışa çıkarıldı. Bilet satışları, tüm takımların logolu kartlarına sahip olan taraftarlara açık olacak. Ayrıca, Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların destekçileri, “www.passotaraftar.com.tr” adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri, karşılaşmaya giriş yapmak için çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kartı ve Passo mobil uygulamasını kullanabilecek.