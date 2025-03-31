İspanyol Hacı Adayları Mevlana Müzesinde

İSPANYA’DAN HAC YOLCULUĞU

İspanya’dan at sırtında yola çıkarak hac ibadetini yerine getirmek isteyen Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Konya’da Mevlana Müzesini ziyaret etti. İspanya’nın güneyinden hareket eden üç arkadaş, 500 yıl önceki Müslümanların hac yolculuğunu deneyimleme ve hac ibadetlerini yerine getirebilme amacıyla atlarıyla seyahat ediyor.

MEVLANA MÜZESİ’NE ZİYARET

At sırtında toplamda 8 bin kilometreden fazla yol kat edecek olan Harkassi, Hernandez ve Rodriguez, Ramazan Bayramı’nın 2. gününde Konya’ya ulaşarak Mevlana Müzesini ziyaret etti. Burada, yerli halk tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan üç arkadaş, vatandaşlarla fotoğraf çektirme fırsatını buldu.

DUA EDİP YOLCULUĞA DEVAM EDECEKLER

Konya’ya ulaşmanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Mevlana Müzesinde dua ettikten sonra yollarına devam edeceklerini belirtti.