İspanyol Takımı Konya’ya Gelmiyor

FUTBOL SEVERLER İÇİN YENİ FIRSAT

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda oynanacak Türkiye-İspanya maçı, 7 Eylül Pazar günü Konya’da gerçekleştirilecek. Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), misafir takım tribününe Türk futbolseverlerin de alınacağını açıkladı. İspanya Futbol Federasyonu, TFF’ye ilettiği mesajda, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılan önerilen bölümün yeterli olduğunu ve misafir tribününü kullanma gereği duymadığını belirtti.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Bu gelişmenin ardından, saat 21.45’te başlayacak mücadelede 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin satışına karar verildi. Biletler, “www.passo.com.tr” adresi ve Passo’nun mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Bilet satış imkanları, tüm takımların logolu kartlarına sahip olan taraftarlar için aktif olacak. Passo Taraftar Kartı bulunmayan takımların taraftarları ise, “www.passotaraftar.com.tr” üzerinden ücretsiz üye olarak, bilet alabilecek. Bilet sahipleri, karşılaşmaya giriş için çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kartı ve Passo mobil uygulamasını kullanabilecek.