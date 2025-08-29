İspanyol Taraftarlar, Konya’ya Gitmeyecek

MAÇ HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda, 7 Eylül Pazar günü Konya’da gerçekleşecek Türkiye-İspanya maçı için önemli bir karar alındı. Misafir takım tribününde Türk futbolseverlere de yer verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya Futbol Federasyonu’ndan aldığı bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak müsabakada kendilerine önerilen tribünün yeterli olduğu ve misafir tribününü kullanmayacaklarını bildirdi.

BİLET SATIŞI BAŞLADI

Bu açıklama sonrası, saat 21.45’te başlayacak maçın 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin satışı başladı. Biletler, “www.passo.com.tr” sitesinde ve Passo’nun mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Bilet satışları, süresi olan tüm takımların logolu kartları ile mümkün. Ayrıca, Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları “www.passotaraftar.com.tr” adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabiliyor. Bilet sahipleri, karşılaşmaya katılmak için çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kartı veya Passo mobil uygulaması ile giriş yapabiliyor.