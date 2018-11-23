İSPARK öğretmenlere bedava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’tan öğretmenlere güzel haber geldi. 24 Haziran Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın gün boyu il genelindeki tüm otoparklar öğretmenlere bedava.

İSPARK, İstanbul genelinde yaklaşık 500 noktada açık, katlı ve yol üstü otoparkları olmak üzere 100 bin araç kapasitesiyle hizmet veriyor. Öğretmenler, dilediği İSPARK noktalarından gün boyu ücretsiz faydalanabilecek. Bunun için otoparklardaki görevli personele öğretmen kartını göstermeleri yeterli olacak. Öğretmenler “İSPARK” cep mobil uygulamasını telefonlarına indirerek en yakın otoparkı bulabilir, boş ve doluluk oranını görebilir, navigasyon özelliği sayesinde otomatik rota oluşturabilir. Uygulama, tüm IOS ve Andorid işletim sistemine sahip cep telefonlarından ücretsiz indirilebilir.

TRT