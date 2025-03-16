Isparta 32, Erzincanspor’u 2-0 Yendi

Isparta 32 Spor, 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında 24 Erzincanspor’u kendi sahasında 2-0 mağlup etti. Maçta düdük çalan hakemler Ertuğrul Kösterelioğlu, Emrah Akkaya ve İsmail Semih İleri oldu.

ISPARTA 32 SPOR’UN KADROSU

Isparta 32 Spor’un sahadaki kadrosu şöyle oluştu: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Ertuğrul Kurtuluş, Hamit Kulya, Abdülkerim Canlı, Zihni Temelci (Barış Sungur dk. 84), Berat Satılmış (Cem Özdemir dk. 83), Hüseyin Afkan (Muhammed Haşim Çoban dk. 68), Vedat Bora (Kaan Öztürk dk. 68) ve Kubilay Türkyılmaz (Muhlis İstemi dk. 64).

24 ERZİNCANSPOR’UN KADROSU

24 Erzincanspor ise şu oyuncularla mücadele etti: Yunus Emre, Muhammet Özkal (Salih Sebetci dk. 68), Emre Sağlık, Hüsemettin Tut, Arif Emre, İrfan Akgün, Erol Can, Yasin Dülger, Ali Sefer (Fethi Fındık dk. 65), Ali Çağlar (Ekrem Koçak dk. 84) ve Doğukan Tuzcu.

Gollere gelince, Isparta 32 Spor’un golleri Vedat Bora’nın 10. dakikada ve Hamit Kulya’nın 90+1. dakikada attığı gollerle geldi. Maçta Yasin Dülger, 24 Erzincanspor’dan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ayrıca, Isparta 32 Spor’dan İsmail Hakkı Doğan sarı kart gördü. Erzincanspor’dan da Hüsemettin Tut, İrfan Akgün ve Ali Çağlar sarı kartla cezalandırıldı.