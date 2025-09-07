Isparta 32 Spor 5-1 Kırklarelispor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un üçüncü haftasında Isparta 32 Spor, kendi evinde Kırklarelispor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yendi. Karşılaşma Isparta Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Maçın hakemliğini Muammer Sarıdağ, Erdi Abdulmecit Sayar ve Hakan Özler üstlendi.

TAKIM KADROLARI VE GOLLER

Isparta 32 Spor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Onur Can Özdemir, Bedirhan Altunbaş (Orkun dk. 90), Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Rıdvan Dönmez, Kaan Yüksel, Alperen Pak (Abdülkerim dk. 67), Ziya Alkurt (İsmail Hakkı dk. 79), Baran Başyiğit, Sinan Akaydin (Hasan Kaya dk. 46), Kerem Baykuş (Resul dk. 79). Kırklarelispor ise şu oyunculardan oluştu: Mehmet Cinpir, Yasin Yağız Dilek, Massis Gülük (Ertuğrul dk. 84), Cemil Devrim, Ömer Faruk Yücel, Berke Can Özsoy (Muhammet dk. 70), Şükür Toğrak (Hozan dk. 84), Serhat Doğukan Taşdemir, Rüzgar Derici, Erkam Kömür, Erdoğan Kaya.

Maçta goller şu şekilde gerçekleşti: Erdoğan Kaya (dk. 10 k.k.), Hasan Kaya (dk. 62 ve 88), Kerem Baykuş (dk. 69), Bedirhan (dk. 75) (Isparta 32 Spor); Massis Gülük (dk. 18) (Kırklareli). Isparta 32 Spor’dan Ziya Kurt ise sarı kart gören oyuncu oldu.