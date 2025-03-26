Isparta 32 Spor, Kastamonuspor’a 3-1 Yenildi

Isparta 32 Spor, 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında evinde GMG Kastamonuspor’a 3-1 yenildi. Maç, Isparta Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
MAÇIN KADROLARI
Isparta 32 Spor’un kadrosu Türker Dırdıroğlu, Caner Koca (Zihni Temelci dk. 46), Halil Duman, Berat Satılmış (Hüseyin Afkan dk. 60), Hamit Kulya, Abdülkerim Canlı (Cem Özdemir dk. 46), İsmail Hakkı Doğan, Vedat Bora (Haşim Çoban dk. 82), Gürkan Başkan, Kubilay Türkyılmaz şeklinde oluştu. GMG Kastamonuspor’un kadrosunda ise, Furkan Taş, Şener Kaya, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Burak Bilgen, Çınar Tarhan (Mustafa Kapı dk. 64), Taner Gümüş (Kerem Baykuş dk. 64), Metincan Cici (Abdülmecid Dönmez dk. 90), Yasin Başaytaç, Ersel Aslıyürek ve Barış Gök (Ferhat Turan Hafızoğlu dk. 90) yer aldı.
MAÇIN GOLLERİ
Maçta, GMG Kastamonuspor’un gollerini 17. dakikada Taner Gümüş, 37. dakikada penaltıdan Çınar Tarhan ve 60. dakikada Ersel Aslıyürek kaydetti. Isparta 32 Spor’un tek golü ise, 68. dakikada Vedat Bora’dan geldi.
SARI KARTLAR
Bu mücadelede sarı kart gören oyuncular arasında Isparta 32 Spor’dan Abdülkerim Canlı ve GMG Kastamonuspor’dan Erhan Kartal yer aldı.