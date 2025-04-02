Isparta 32 Spor, Kepezspor’a Yenildi

MAÇ SONUCU VE TARİH

TFF 2. Lig Beyaz Grup erteleme karşılaşmasında Isparta 32 Spor, evinde Kepezspor’a 4-2 mağlup oldu.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakemleri Yunus Emre Çakar, Buğra Can Semercioğlu ve Furkan Şekerci olarak görev yaptı. Isparta 32 Spor’un kadrosunda yer alan oyuncular şunlardı: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan (Berat Satılmış dk. 46), Ertuğrul Kurtuluş, Hamit Kulya, Hüseyin Afkan (Kaan Öztürk dk. 79), Abdülkerim Canlı, Zihni Temelci (Caner Koca dk. 46), Vedat Bora (Muhlis İstemi dk. 72), Devrim Taşkaya (Kubilay Türkyılmaz dk. 46) ve Muhammet Haşim Çoban. Kepezspor’un oyuncuları ise Burak Çapkınoğlu, Anıl Şahin (Osman Güraltunkeser dk. 75), Orhan Aktaş, Cerem Talha Dinçer (Harun Toprak dk. 90), Muzaffer Kocaer, Furkan Çil, Aykut Uluç, Melik Derin (Selim Ay dk. 90), Sefa Yılmaz (Ege Özkayımoğlu dk. 62), Murat Yılmaz (Ahmet Hakan Demirli dk. 75) ve Sebahattin Emir Boz olarak sıralandı.

GOLLER VE SARIKARTLAR

Karşılaşmada goller şöyle kaydedildi: Vedat Bora (dk. 47) ve Muhammet Haşim Çoban (dk. 70) ile Isparta 32 Spor’dan, Cerem Talha Dinçer (dk. 3 ve 83), Sefa Yılmaz (dk. 6) ve Murat Yılmaz (dk. 14) ile Kepezspor’dan. Sarı kartlar ise Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor), Sebahattin Emir Boz, Muzaffer Kocaer, Melik Derin ve Burak Çapkınoğlu (Kepezspor) isimlerine gösterildi.