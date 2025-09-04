Isparta 32 Spor, Kırşehir’i Yendi

ISPARTA 32 SPOR KIRŞEHİR’İ FARKLA GEÇTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Isparta 32 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 4-0 yenerek bir üst tura geçmeyi başardı. Karşılaşma Isparta Atatürk Stadyumu’nda oynandı ve hakem üçlüsü Muhammed Burak Tufan, Melih Tan ile Batuhan Akkuş’dan oluştu.

TÜM OYUNCULARIN PERFORMANSI DİKKATE DEĞER

Isparta 32 Spor’un kadrosunda Onur, Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim, Sinan, Bedirhan, Hasan, Kerem, Resul, Rıdvan ve Oğulcan yer aldı. Onur, maçın 72. dakikasında Mehmet ile yer değiştirirken; Sinan, İsmail Hakkı ve Hasan da Baran ile değiştirildi. Kırşehir futbol takımı ise Efe, Mustafa Arda, Yusuf, Taha, Güney, Hüseyin, Muhammed, Kerem, Musa, Ömer Han ve Çağdaş ile sahaya çıktı. Efehan, 64. dakikada Efe’nin yerini alırken, diğer değişiklikler 46. dakikada ve 65. dakikada gerçekleşti.

GOLLERLE GELEN FAZLA GÜÇ

Isparta 32 Spor’un gollerinin sahibi ise Kerem Baykuş (19. dakika), Baran Başyigit (62. ve 63. dakikalar) ve Bedirhan (80. dakika) oldu. Elde edilen bu galibiyet ile Isparta 32 Spor, kupada ilerleme kaydetmiş oldu.