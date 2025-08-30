Haberler

Isparta 32 Spor, Muşspor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. haftasında, Isparta 32 Spor, kendi evinde Muşspor’u 1-0 yenerek galip geldi. Maç Isparta Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Mücadelenin hakemliği, Safa Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz ve Emrah Altındağ tarafından yapıldı.

TAKIMLARIN KADROLARI

Isparta 32 Spor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Onur Can, İsmail Hakkı (Bedirhan dk. 70), Rıdvan, Kaan, Alperen (Resul dk. 90), Hasan (Muhlis dk. 69), Kerem (Abdülkerim dk. 58), Sinan (Ziya dk. 58) ve Baran. Muşspor ise; Enes, Mert, İlker, Erkam, Yusuf, Cumali, Onur (Serkan dk. 67), Tuğkan (Bilal dk. 77), Halil (Ahmet dk. 86), Emirhan (Oğuzhan dk. 67) ve Ersel (Stanley dk. 77) oyuncularıyla sahadaydı.

Müsabakanın tek golünü, 82. dakikada Baran attı ve Isparta 32 Spor’a galibiyeti getirdi. Karşılaşma sırasında, Rıdvan (Isparta 32 Spor) ve Erkam (Muşspor) sarı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Isparta 32 Spor, ligdeki önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.

ÖNEMLİ

