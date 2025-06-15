Isparta 32 Spor’un Kongresi Tamamlandı

GENEL KURULUN GERÇEKLEŞMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Gültekin Özdemir, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeliyor. Şehrin spor camiasının yoğun ilgi gösterdiği bu kongrede, kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu da belirlendi. Divan başkanlığı görevine ise Mustafa Özsavlu, Sedat Cican ve Barış Es getiriliyor.

Seçim sonucunda oluşan yönetim kurulunda Isparta’nın tanınmış isimleri ve genç iş insanları yer alıyor. Başkan Gültekin Özdemir, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Isparta 32 Spor’un başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetimimizle şehrimizin spor kültürünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” diyor.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Isparta 32 Spor Kulübü Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor: “Gültekin Özdemir, Harun Reşit Aytay, Taner Kaya, Süleyman Dağlı, Ömer Baştok, Ali Toprakçı, Ali Öz, Burak Özdemir, Bünyamin Işık, Mehmet Çetinli, İbrahim Avcı, Emrah Özdemir, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Biçici, Muhammed Fatih Öksüz, Gürcan Süvay, Cem Elbiz, Nuri Top, Serkan Başpınar, Emin Ursavaş, Numan Karatepe, Akif Eryiğit.”

Isparta 32 Spor Kulübü, yeni yönetim ile birlikte dinamik bir ilerleme sürecine girecek. Spor camiasının bu gelişmelere katkı sağlayacağına ve kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inanılıyor.