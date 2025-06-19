Isparta Aksu’da Emekli Polis Düşüp Yaralandı

İHLAKURI ÇIKARMAK İÇİN YÜKSEKLİKTE KAYALIKLARA ÇIKTI

Isparta’nın Aksu ilçesinde, ıhlamur toplamak amacıyla yüksek kayalıklara tırmanan emekli polis memuru Mehmet Erol (76), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklarda meydana gelen olayda, Erol 20 metre sürüklendikten sonra yaralı olarak kayalık alanda mahsur kaldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Erol’un yardım çığlıklarını duyan bölge sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere, zorlu arazi şartlarında çalışmak zorunda kaldı. Ekipler, Erol’a ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

SORUNLU TAŞIMA İŞLEMİ VE HASTANE SÜRECİ

Erol, yaralı halde sedyeye konarak yaklaşık 1 saat süren zorlu bir taşıma çalışmasıyla güvenli bir alana indirildi. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erol’un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.