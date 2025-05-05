Isparta Amatör Futbol Ligi Bitti. DSİ Spor Şampiyonluk Elde Etti. Mehmet Usku Başrol Oynadı. Oğlu Babasına Koştu. Şampiyonluk Sevincini Kutladılar

ISPARTA 1. MÜRÜVET BAŞDEĞİRMEN AMATÖR FUTBOL LİGİ SONA ERDİ

Isparta 1. Mürüvvet Başdeğirmen Amatör Futbol Ligi sona erdi. DSİ Spor, Sütçülerspor’u 90+4. dakikada bulduğu golle mağlup ederek şampiyon olmayı başardı. Bu başarıda büyük rol oynayan isim ise takımın Antrenörü Hüseyin Usku’nun oğlu Mehmet Usku oldu.

MEHMET USKU ŞAMPİYONLUKTA BAŞROL OYNUYOR

Sütçülerspor’a 1 puanın yeterli olduğu maçta son dakikada sahaya girip, gol atan Mehmet Usku, babasının elde ettiği şampiyonlukta önemli bir etki yarattı. Golden sonra babasına koşarak büyük mutluluk yaşayan Mehmet Usku, sevinç anlarını paylaştı. Ispartaspor’un eski futbolcusu olan Hüseyin Usku, mücadele sonunda şampiyonluk sevincini ailesiyle birlikte kutladı.