Isparta-Antalya Karayolu’nda Çarpışma: 1 Yaralı

KAZA SAAT 18.30 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Burdur’un Bucak ilçesinde Isparta-Antalya Karayolu’nda bir otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 civarında Bucak ilçesi Isparta-Antalya Karayolu’ndaki Karacaören Barajı yakınlarında gerçekleşti.

ARAÇLARIN ÇARPIMASIYLA YARALANMA OLDU

Edinilen bilgilere göre, Alican T. yönetimindeki 07 V 5520 plakalı otomobil, Hacı A.U. idaresindeki 52 AEG 573 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda otomobil sürücüsü Alican T. araç içinde sıkışarak yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbar doğrultusunda olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkarmak için çalışmalara başladı. Ardından, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya yönelik olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.